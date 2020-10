Emergenza Covid – Lockdown a Napoli e nelle metropoli

Il governo sta pensando di introdurre nuove misure per arginare l’emergenza Covid come il lockdown nelle metropoli come Napoli.

C’è un piano che comincia a prendere sempre più forma: lockdown nelle metropoli come Napoli per contenere l’emergenza Covid, un piano a cui il governo Conte sta pensando seriamente. Le prime città coinvolte sarebbero quelle più grande e interessate dal fenomeno come Milano, Bologna, Torino, Roma e Napoli. “Il fronte del rigore nel governo si rafforza sull’onda dei numeri e spinge per fermare anche le scuole e sospendere le lezioni in presenza in tutta Italia, anche per elementari e medie. «A difendere la scuola è rimasta solo Lucia Azzolina», è il commento sconsolato di un esponente del M5S al termine del vertice serale a Palazzo Chigi. Giuseppe Conte era determinato ad attendere ancora qualche giorno, per poi procedere con un nuovo Dpcm tra l’8 e il 9 novembre” scrive Corriere.it.

Covid: rischio lockdown Napoli

Solo ieri il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca aveva firmato ordinanza di chiusura delle scuole dell’infanzia per contenere l’ondata di contagi. Lo stesso De Luca aveva parlato di situazione allarmante e di tragedia durante la sua consueta diretta su facebook del venerdì. Insomma la situazione diventa sempre più critica ed a tutti i livelli governativi si cerca di prendere qualche soluzione.

L’ondata di contagi da Covid fa pensare seriamente ad un rischio lockdown per Napoli e altre metropoli. Si parla di ‘cinturamento’ e di divieto di spostamento per i cittadini. In quest’ottica si fermerebbero tutte le attività ad esclusione di quelle essenziali. Il governo sta studiando queste misure in base all’incremento dei nuovi positivi rispetto ai tamponi effettuati e “una e una saturazione dei posti disponibili nei nosocomi e nelle terapie intensive. È il caso di Napoli, Bologna, Torino e Roma” scrive Corriere.it. Ieri in Campania i nuovi contagi erano di nuovo oltre tremila.