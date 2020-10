Gazzetta: Napoli-Sassuolo, tre dubbi per Gattuso. Insigne vuole esserci

Gennaro Gattuso ha tre nodi da scogliere in vista della sfida col Sassuolo, da valutare anche il capitano Lorenzo Insigne.

Ci sono dubbi e certezze per Gattuso per la gara con il Sassuolo, partita fondamentale per tenere il passo dell’alta classifica. Il Napoli con una partita persa a tavolino ed un punto di penalizzazione si trova a soli due punti dal Milan capolista. Anche il sorprendente Sassuolo di De Zerbi ha collezionato gli stessi punti degli azzurri. Quella di domenica può essere una grande gara, tra due formazioni a cui piace giocare al calcio.

Secondo Gazzetta dello Sport, Gattuso ha tre ballottaggi da scogliere nel match col Sassuolo: Ospina-Meret, Hysaj-Mario Rui e Zielinski-Bakayoko. Sicuri invece i rientri di Di Lorenzo, Manolas, Fabian Ruiz, Mertens e Osimhen. Da valutare anche il rientro di Lorenzo Insigne. Il capitano ha una lieve contrattura alla coscia destra e sta facendo di tutto per essere almeno convocato. Gattuso non vuole rischiarlo e lo valuterà fino all’ultimo minuto. Tra le fila del Sassuolo, che ieri ha scoperto di avere altri tre positivi al coronavirus, mancherà Djuricic ed al suo posto giocherà Traoré. Buone notizie per De Zerbi che recupera Caputo.

Napoli-Sassuolo: le probabili formazioni

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Zilienski; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen. All. Gattuso

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Traorè, Raspadori; Caputo. All. De Zerbi.