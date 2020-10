Sassuolo: altri tre casi di positività al Covid 19, domenica c’è il Napoli

Il Sassuolo ha comunicato di aver riscontrato altri tre casi di positività al Covid 19, la formazione di De Zerbi deve sfidare il Napoli.

Con un comunicato ufficiale il Sassuolo ha fatto sapere che ci sono altri tre positivi al Covid 19 nel gruppo squadra, si tratta di un giocatore e di due membri dello staff, tutti asintomatici. Ecco il comunicato del club: “L’U.S. Sassuolo Calcio comunica che dai tamponi effettuati sono stati riscontrati tre nuovi casi di positività al COVID-19 nella Prima Squadra: un calciatore e due membri dello staff. I tesserati in questione, completamente asintomatici, sono stati prontamente posti in isolamento domiciliare. La Società continua a seguire l’iter previsto dal protocollo FIGC ed è in costante contatto con l’autorità sanitaria di riferimento e con la Lega di appartenenza“.

Domenica il Sassuolo deve affrontare il Napoli in una sfida importantissima per la Serie A. Attualmente gli azzurri (che hanno un punto di penalizzazione ed una partita persa a tavolino ndr) hanno gli stessi punti dei neroverdi: 11 punti totali per entrambe le squadre che si trovano a solo 2 punti dal Milan capolista.