Infortunio Insigne: l’esito degli esami, buone notizie per Gattuso

Lorenzo Insigne si è sottoposto oggi ad esami strumentali dopo l’infortunio, per il calciatore lieve contrattura.

La grande paura è passata, tira un sospiro di sollievo Lorenzo Insigne che è dovuto uscire per infortunio durante la partita con la Real Sociedad. Il capitano del Napoli si era fermato esattamente così come il precedente infortunio, quello con il Genoa, che lo aveva tenuto fuori dai campi da gioco per diverse settimane. In questo caso la situazione è meno grave e verrà valutata giorno per giorno, come fa sapere il Napoli.

La società ha rilasciato un comunicato dopo gli esami strumentali svolti da Insigne in seguito all’infortunio: “Lorenzo Insigne si è sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lieve contrattura alla coscia sinistra. La sua situazione verrà valutata di giorno in giorno“. Gennaro Gattuso dovrà fare a meno del calciatore nel match con il Sassuolo, ma il suo recupero non sembra così lontano.

Il capitano del Napoli continuerà con una tabella di marcia personalizzata e cercherà di rientrare il prima possibile in campo. Intanto Gattuso può contare di nuovo su Zielinski ed Elmas, non al meglio della condizione fisica, ma comunque ristabiliti dopo il contagio da coronavirus che li aveva bloccati.