Aurelio De Laurentiis ha incontrato l’agente di Arek Milik per parlare di del futuro del suo assistito: novità per il mercato di gennaio.

Il Mattino fa il punto della situazione dell’incontro tra Pantak, agente di Arek Milik e Aurelio De Laurentiis. Alla riunione hanno partecipato anche “il direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, e l’allenatore Rino Gattuso. Il tentativo è quello di migliorare i rapporti dopo il gelo calato tra le parti durante il mercato. L’entourage di Milik sta lavorando per trovare una sistemazione a gennaio, in modo da non trascorrere un’annata in tribuna proprio prima degli Europei“. Insomma Milik dopo essere stato escluso da tutte le competizioni si è reso conto di non poter andare avanti in questo modo. In estate il polacco ha rifiutato molte squadre, anche in una recente intervista ha raccontato la sua verità sulla vicenda.

L’incontro tra l’agente di Milik e Aurelio De Laurentiis cambia quindi lo scenario. Il polacco ha intenzione di “cambiare aria tra due mesi. L’Inghilterra può essere una soluzione da tenere in considerazione. Il Napoli ascolterà le proposte e ha aperto all’addio anche per provare a monetizzare dalla partenza di Milik. Un piccolo indennizzo è sempre meglio di niente. Le prossime settimane potrebbero essere molto importanti per capire il suo futuro“.