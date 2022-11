Elmas: “Il nostro sogno è il Tricolore. Vogliamo coronarlo per una Napoli magnifica”

Elmas dichiara che il sogno degli azzurri è il Tricolore e tutti vogliono coronarlo per una Napoli magnifica

Eljif Elmas è il protagonista consueto del salotto di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Il calciatore macedone risponde alle domande sugli argomenti più in voga del Napoli e parla anche di scudetto.

A proposito della partita contro l’Empoli, siete stati bravi a non essere frenetici: “Siamo stati bravi a mantenere la calma nonostante le difficoltà riscontrate nel trovare la via della rete. Chi subentra, inoltre, fa la differenza così come è accaduto nel match del Maradona contro i toscani. Tutti abbiamo voglia di fare bene. Ci alleniamo bene, stiamo insieme tutti i giorni, cerchiamo di fare il massimo seguendo le indicazioni del mister”.

Felice del goal in Atalanta-Napoli? “Ho realizzato una rete importante. Ho pensato solo a non sbagliare, sapevo che sarebbe stata decisiva. Non era facile battere l’Atalanta, ma noi abbiamo fiducia in noi stessi. Eramo convinti che il gol sarebbe arrivato. Non tutti vincono a Bergamo”.

Elmas pronuncia la parola magica

Siete concentrati per l’ultima gara contro l’Udinese prima del Mondiale? “Ci siamo allenati, abbiamo dato tutto. Sappiamo che è una partita che vale tantissimo, vogliamo vincere. Abbiamo intenzione di chiudere questa prima parte del campionato conquistando i tre punti”.

Credete allo scudetto? “Tutti sogniamo il tricolore, sin da bambini. Speriamo di scrivere la storia, di potere coronare il nostro sogno in questa magnifica città che è Napoli”.