Elmas, l’agente: “Non è il sostituto di nessuno. Post sulla panchina? Nessuna polemica”

George Gardi afferma che Eljif Elmas non è il sostituto di nessuno e che non c’è alcuna polemica nel post sulla panchina

George Gardi, agente di Eljif Elmas, è intervento ai microfoni di Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma. Il procuratore si sofferma sui vari temi riguardanti il team azzurro: “La rosa del Napoli è tra le prime in Europa sia per la qualità degli interpreti che per il gioco che esprime. Il calcio è cambiato molto con le 5 sostituzioni: i giocatori di movimento entrano e spesso decidono le partite per cui i sostituti talvolta diventano più importanti dei titolari“.

Elmas sostituto di Kvaratskhelia? “Elmas ha una forte personalità ed è normale che voglia sempre essere titolare, ma questa grinta riesce a metterla in campo sempre, sia che giochi dal 1’ minuto che a partita in corsa. Elmas non è il sostituto di nessuno, è un protagonista del Napoli”.

Gardi spiega la foto postato con la panchina

Che ne pensa della sosta? “La sosta credo possa essere positiva, tra l’altro il Napoli andrà in una struttura all’avanguardia, Antalya è il posto ideale in cui fare un ritiro. Il Napoli farà anche delle amichevoli per cui credo che sarà un’esperienza positiva ed Elmas è molto felice di tornare in Turchia“.

Elmas e quella foto postata con la panchina? “Il dato oggettivo è che Eljif non parte sempre titolare, ma spesso dalla panchina, ma la sua era solo una battuta. Elmas è un ragazzo molto ironico, non era una polemica sterile. Lui è molto ambizioso e vorrebbe sempre giocare titolare, ma non c’è nessuna polemica, anzi Eljif è molto felice. Giuntoli ed il suo staff riescono ad arrivare ai giocatori in Europa sempre primi. Hanno fatto scelte azzeccate in ogni ruolo e la qualità di chi è arrivato è sotto gli occhi di tutti”.