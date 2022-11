Kvaratskhelia: dubbio Udinese, ancora terapie

Kvaratskhelia è in dubbio per la partita dell’Udinese. Il calciatore è ancora alle prese con le terapie e potrebbe rientrare nel 2023

Khvicha Kvaratskhelia rischia di saltare la sfida contro l’Udinese per i problemi di lombalgia. L’attaccante georgiano sta ancora svolgendo le terapie ed è in dubbio per l’ultima partita del 2022. “Per Kvaratskhelia ancora terapie. Potrebbe saltare anche l’Udinese”, ha scritto su Instagram il giornalista Manuel Parlato pubblicando anche un video del georgiano all’uscita dal Centro Sportivo di Castel Volturno. Il calciatore è andato via a bordo di un taxi che lo attendeva all’esterno del cancello.

Due uomini in lizza per sostituire Kvaratskhelia

Si parla di Kvaratskhelia all’interno del report giornaliero pubblicato dal Napoli sul sito ufficiale: “Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Udinese in programma sabato al Maradona per la 15esima giornata di Serie A (ore 15). La squadra ha iniziato la sessione con attivazione in palestra. Successivamente il gruppo si è spostato sul campo 2 dove ha svolto torello e lavoro tecnico tattico. Chiusura con partitina a campo ridotto. Rrahmani ha svolto terapie, palestra e allenamento personalizzato in campo. Terapie e palestra per Sirigu e Kvaratskhelia“.

Se l’ex Dinamo Batumi dovesse saltare il match, Eljif Elmas è l’indiziato numero uno per sostituirlo mentre salgono le quotazioni di Giacomo Raspadori.