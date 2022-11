Beccalossi: “Il Napoli non sta rubando niente. Spalletti? Spero vinca lo scudetto”

Beccalossi ritiene che il Napoli non sta rubando niente e spera che Luciano Spalletti vinca lo scudetto

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto l’ex calciatore Evaristo Beccalossi: “Alla ripresa ci sarà Inter-Napoli, che bella partita. Credo di essere una persona equilibrata, è giusto sfruttare questa euforia, perché nel calcio se fai un lavoro giusto, fai grandissime cose come sta facendo il Napoli in questo momento. Un paio di partite che non ha giocato al 100% le ha portate a casa comunque. La squadra è attrezzata per lottare e per vincere il campionato”.

Beccalossi ritorna sullo scorso campionato: “L’anno scorso ha vinto la squadra che sulla carta aveva meno considerazione, il Milan. Però Inter e Napoli l’anno scorso hanno buttato via delle occasioni, potenzialmente era già pronto per vincere. Quest’anno non la vedo come una cosa da ‘piedi per terra’, i calciatori si devono convincere ancora di più della propria forza. Se mantieni la squadra competitiva nonostante le partenze, vuol dire che la dirigenza è stata bravissima“.

Beccalossi si sofferma sul rigore

Sulle polemiche per il rigore: “Il Napoli non sta rubando assolutamente niente, ma con i risultati sta facendo grandi cose. Nell’Inter l’assenza di Lukaku è importante, ma credo che il problema sia quello che sono 2/3 anni che devi convivere con progetti societari mantenendo la squadra competitiva. Tenere la squadra competitiva cercando di mettere in ordine il bilancio non è semplice“.

Se potessi scegliere tra Inzaghi e Spalletti? “Luciano è un amico, lo vedo sereno. Si è integrato bene con il popolo napoletano e con la squadra, lo vedo bene. Sarei contento se vincesse perché lo meriterebbe veramente. Inzaghi è un grande allenatore ma ancora giovane, penso si possa sempre migliorare. Io proseguirei perché un’esperienza ti porta sempre a migliorare. È arrivato dopo Conte e ha portato due trofei, nel calcio bisogna essere equilibrati”.