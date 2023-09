Del Genio: “Il comunicato di ADL? si facciano i nomi”

Paolo Del Genio si esprime sul comunicato di ADL con il termine “cazzate”, su Raspadori in Nazionale, e propone Elmas come sostituto di Politano.

CALCIO NAPOLI NOTIZIE. Il giornalista Paolo Del Genio, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto commentando vari temi di attualità in casa azzurra. In particolare Del Genio si è soffermato sul discusso comunicato di Aurelio De Laurentiis che ha utilizzato il termine “cazzate“, su Raspadori in Nazionale e su Elmas come possibile sostituto dell’infortunato Politano.

Sul comunicato di ADL, Del Genio dichiara: “Il termine cazzate può scappare, l’importante per me è fare nomi e cognomi“. Mentre su Raspadori aggiunge: “Non capisco cosa ci vedeva Mancini e cosa ci vede Spalletti, per me è nettamente superiore a Gnonto“.

Infine, una battuta su Elmas: “È una mezz’ala che si adatta, ma può giocarsela per un posto da titolare al posto di Politano contro il Genoa“. Del Genio promuove dunque il macedone come possibile sostituto dell’infortunato esterno offensivo azzurro.

Il giornalista napoletano difende l’utilizzo della parola “cazzate” da parte di ADL, promuove Raspadori in Nazionale ed Elmas come alternativa a Politano. Si attendono sviluppi sulle scelte di Garcia per la gara col Genoa