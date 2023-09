Carvajal cita il Napoli: “Gabri Veiga, scelta Comprensibile”

Dani Carvajal del Real Madrid cita il Napoli, commentando la scelta di Gabri Veiga, giovane centrocampista, che ha scelto di giocare in Arabia Saudita.

CALCIO NAPOLI. Il mercato estivo dell’Arabia Saudita ha fatto scalpore, attirando nomi di calciatori di alto profilo come Neymar e Benzema. Questo ha sollevato interrogativi su cosa i giovani talenti dovrebbero fare con le loro carriere. Dovrebbero rimanere in Europa o cercare stipendi più elevati in Asia? Dani Carvajal, esterno del Real Madrid, ha recentemente affrontato questa questione, commentando la decisione di Gabri Veiga di giocare in Arabia Saudita invece che al Napoli.

Veiga in Arabia Saudita

Dopo aver impressionato con il Celta Vigo, il 21enne Veiga sembrava destinato a unirsi al Napoli. Tuttavia, ha optato per l’Al-Ahli, una squadra saudita che ha acquisito talenti come Mahrez e Firmino. Veiga guadagnerà 12,5 milioni di euro all’anno e ha un contratto fino al 2026.

Carvajal cita il Napoli

Carvajal ha espresso comprensione per la decisione di Veiga. “Lo capisco perfettamente. Quando sono andato in Germania, la prima cosa che ho fatto è stata comprare una casa per i miei genitori,” ha detto Carvajal, aggiungendo che la scelta di Veiga è comprensibile, soprattutto considerando i rischi associati a un infortunio che potrebbe interrompere una promettente carriera europea.

Il Caso Napoli

Riguardo alla possibilità che Veiga andasse al Napoli, Carvajal ha detto: “Poteva andare a Napoli a prendere un milione di euro, ma poteva avere un infortunio e la carriera non andare come previsto. La sua scelta è comprensibile.”

Futuro in Europa?

Con un contratto fino al 2026, Veiga avrà tempo per tornare in Europa e tentare di riconquistare la Champions League. Nel frattempo, avrà l’opportunità di crescere in Arabia Saudita, in una squadra piena di giocatori esperti.