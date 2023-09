Pandev avvisa il Napoli: “Genoa rinforzato sul mercato, sarà dura al Ferraris”

Goran Pandev, doppio ex di Genoa e Napoli, ha parlato in vista della sfida di sabato: “Grifone rinforzato sul mercato, non sarà facile per gli azzurri.

CALCIO NAPOLI. Goran Pandev, doppio ex di Genoa e Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della sfida di sabato tra i rossoblù e gli azzurri. L’ex attaccante, interpellato dal Secolo XIX, ha avvisato la squadra di Garcia sulle insidie della trasferta del Ferraris.

“Il Napoli resta tra le favorite per lo scudetto, ma il Genoa ha fatto un mercato importante e si è rinforzato molto – ha dichiarato Pandev – soprattutto in attacco con gli arrivi di Malinovskyi, Retegui e Messias. Sarà dura per gli azzurri“.

L’ex calciatore macedone ha elogiato anche il lavoro di Gilardino, tecnico del Grifone: “È molto bravo e farà crescere la squadra. Mi aspetto una gara difficile per il Napoli, il Genoa lotterà per la salvezza“.

Insomma, secondo Pandev la sfida del Ferraris nasconde tante insidie per la capolista, che dovrà stare attenta a non sottovalutare un Genoa profondamente rinnovato dopo il mercato estivo. Il doppio ex non ha dubbi: guai a dare per scontato il successo degli azzurri di Garcia.