Genoa-Napoli, Garcia pensa al turnover. La decisione su Natan

In vista di Genoa-Napoli il tecnico Rudi Garcia potrebbe applicare un ampio turnover, concedendo una chance al difensore brasiliano Natan.

Calcio Napoli notizie. In vista della sfida contro il Genoa, dopo la sosta per le nazionali, il tecnico del Napoli Rudi Garcia starebbe pensando di operare un ampio turnover nella formazione titolare. Secondo quanto riportato da Il Mattino, l’allenatore francese vorrebbe far rifiatare alcuni titolari, considerando il tour de force di impegni che attendono gli azzurri.

Uno dei giocatori che potrebbe beneficiare di questa rotazione è il giovane difensore brasiliano Natan. Nonostante non abbia ancora esordito con la maglia del Napoli, il centrale classe 2001 potrebbe trovare spazio dal 1′ minuto al Ferraris contro il Genoa.

Si tratterebbe di un’ottima occasione per Natan di mettersi in mostra e dimostrare il suo valore, dopo essere arrivato in estate dal Flamengo. L’allenatore Garcia crede molto nelle potenzialità del ragazzo e la sfida contro il Genoa potrebbe essere il momento giusto per lanciarlo.

Oltre a Natan, contro i rossoblù liguri potrebbero trovare spazio dall’inizio anche altri giocatori finora meno utilizzati come Mario Rui, che potrebbe far rifiatare Olivera sulla fascia sinistra dopo le tante gare consecutive disputate dall’uruguaiano. Il turnover sarà fondamentale per preparare al meglio il tour de force.