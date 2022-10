De Maggio: “Faccio pubblicamente un appello a De Laurentiis…”

Valter De Maggio direttore di Radio Goal fa un appello a De Laurentiis: “Serve investire di più nel settore giovanile azzurro“.

Il Napoli di questo inizio stagione sta entusiasmando, anche perché ha trovato giocatori sconosciuti ai più, ma che stanno dimostrando grandissima qualità. È il caso emblematico di Kvaratskhelia. Al momento i dieci milioni di euro pagati da Giuntoli sembrano veramente nulla. Eppure un bacino come quello campano offre sempre possibili campioni da allevare in casa, come dimostrano i vari Insigne e Donnarumma, per citare un paio di casi emblematici.

Ma di recente si parla molto anche di D’Andrea del Sassuolo, partito da Ponticelli ma che sogna di vestire la maglia azzurra dei partenopei. Ma nella Salernitana è esploso ad esempio Mazzocchi, anche se forse un po’ in ritardo. In ogni caso la Campania è veramente una delle culle del calcio in cui ci sono tanti talenti da curare e scovare, un po’ come fanno Sassuolo e Atalanta.

Il Napoli di recente dal settore giovanile ha fatto uscire talenti come Zanoli, Zerbin e Gaetano. Ma anche Ambrosino che però a Como ha giocato zero minuti fino ad ora. Da tenere d’occhio sempre Vergara e Boffelli, portiere di cui si parla molto bene. Invece attualmente per la Primavera si guarda con attenzione al Mago Alaustey e c’è curiosità Noah Mutanda, centrocampista appena arrivato dalla Germania.

In questo contesto arriva la richiesta molto sensata di Valter De Maggio che dice: “Faccio un appello pubblico al presidente del Napoli. Gli chiedo di investire una parte di budget per potenziare il settore giovanile, perché qui ci sono veramente tanti talenti da crescere che in cinque o sei anni possono diventare buoni giocatori“.