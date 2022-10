La storia di Valerio Boffelli, convocato da Spalletti per Napoli-Rangers Glasgow

La storia di Valerio Boffelli, convocato da Luciano Spalletti per la partita tra Napoli-Rangers in Champions League

Valerio Boffelli è stato inserito da Luciano Spalletti nella lista dei convocati per Napoli-Rangers Glasgow. Il giovane atleta sostituisce l’infortunato Salvatore Sirigu e completerà il reparto portieri del team azzurro nella gara valevole per la quinta giornata del girone A di Champions League, in programma stasera alle 21.00 allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli.

Il nome di Boffelli non è nuovo all’orecchio dei tifosi partenopei, in considerazione del fatto che egli ha fatto tutta la trafila del settore giovanile sin dal settembre 2014. Questa infatti è la nona stagione in cui veste la maglia azzurra il giovane pipelet, che è nato il 4 settembre 2004 a Santa Maria Capua Vetere ma è residente sin dalla sua nascita a San Prisco, comunità di 12mila abitanti nel casertano in cui vive la sua famiglia.

Alla scoperta del giovane portiere Valerio Boffelli

Sin da bambino, Valerio è stato caratterizzato dalle doti innate da portiere. Con uno scatto felino ed un ottimo intuito verso la direzione che prende il pallone. Da bambino ha iniziato a giocare con lo Sporting Club San Prisco di Massimiliano Fusco. L’ex calciatore del calcio Dilettanti con Marcianise e Bojano è stato il primo a percepire le sue qualità al di sopra della norma. Nella scuola calcio del suo piccolo paesino ha vinto tanti tornei e quasi sempre è stato nominato Miglior Portiere.

Tanti i club che lo hanno monitorato ma è stato il Napoli ad accaparrarsi le sue prestazioni. Decisivo l’intervento del suo concittadino, Gianluca Grava (anch’egli di San Prisco) che ha anticipato i competitor. L’ex difensore azzurro ha portato il suo pupillo nel settore giovanile che presiede, da responsabile, sin dalla fine della sua carriera calcistica. Il piccolo Boffelli è cresciuto ed ha collezionato attestati su attestati nelle varie categorie che ha disputato. Infatti da tante rubriche specializzate è stato nominato tra i migliori prospetti del calcio italiano della sua annata.

Prima l’Europa League, adesso la Champions League

Protagonista con Under 16 e Under 17 negli ultimi anni, Valerio è entrato a far parte della Primavera da due anni. Ma prima ancora, in maniera molto precoce, ha svolto il ritiro con la prima squadra del Napoli nel luglio 2021, a causa dell’infortunio di Davide Marfella. Boffelli fu quindi uno dei primi elementi allenati da Spalletti all’inizio della sua avventura partenopea. Durante la stagione l’esplosivo estremo difensore di 1.85m è tornato con la Primavera, ha lavorato sodo ed ha provato la prima gioia in Europa League, con le prime convocazioni contro il Leicester, sia all’andata al King Power Stadium (2-2) che al ritorno (3-2 per il Napoli). Ed ora arriva la convocazione nella competizione più ambita, la Champions League, che vivrà da protagonista, con il sogno un giorno di calcarla da titolare.