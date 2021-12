Formazione Napoli: col Leicester cambia la difesa, sorpresa Petagna

La formazione del Napoli col Leicester vede il ritorno della difesa a quattro, mentre in attacco c’è Petagna titolare con Politano e Lozano. Luciano Spalletti deve fare i conti con tante assenze, dato che ci sono ancora fuori: Insigne, Fabian Ruiz, Koulibaly, Lobotka, Osimhen, Anguissa e Zanoli. In pratica il tecnico del Napoli ha gli uomini contati, soprattutto a centrocampo. Ecco perché la probabile formazione del Napoli si presenta con un modulo 4-3-3. In questo modo si possono ottimizzare i tre centrocampisti a disposizione: Demme, Zielinski ed Elmas. A centrocampo non c’è alcun cambio a disposizione, se non si vuole pescare tra i giovani della Primavera, per questo non è escluso un cambio di modulo durante la partita con Mario Rui pronto a salire in mediana.

Europa League: probabile formazione Napoli

Ed allora si parte dalla difesa con il rientro di Meret in porta. la difesa a quattro con Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui, Manolas è recuperato ma siederà in panchina. A centrocampo Zielinski, Demme ed Elmas. Soprese in attacco con Petagna in vantaggio su Mertens, secondo Corriere dello Sport, affiancato da Politano e Lozano. Il Napoli ha l’obbligo di vincere la sfida con il Leicester per passare il turno di Europa League. Con una serie di combinazioni il Napoli potrebbe addirittura passare il turno al primo posto, cosa che gli permetterebbe di saltare una delle fasi della competizione. Resta l’obbligo della vittoria, che dovrà avvenire con una formazione rimaneggiata e con la possibilità di fare pochi cambi. Nella formazione del Napoli che gioca col Leicester resteranno in panchina Mertens, Ounas, Malcuit e Ospina mentre Ghoulam non è in lista Uefa. Tra i convocati ci sono anche i giovani Boffelli, Costanza e Vergara. La partita di Europa League si gioca alle 18.45 allo Stadio Diego Armando Maradona.