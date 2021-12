Calciomercato: Nandez conteso tra Napoli e Inter, il retroscena

Nahitan Nandez al centro delle trattative di calciomercato con il Napoli che ha presentato un’offerta ufficiale, ma piace anche all’Inter. Al momento sono questi i due club che maggiormente si sono interessi al calciatore di proprietà del Cagliari. Il procuratore di Nandez è Pablo Bentacur che il Napoli conosce bene perché aveva in gestione anche Gargano ed altri giocatori in orbita azzurra. L’agente non avrebbe problemi a portare Nandez in Campania, anche perché i rapporti con la società sono buoni, ma la scelta finale sarà del centrocampista.

Nandez: Inter e Napoli si sfidano

La notizia di calciomercato su Nandez è stata lanciata da Gazzetta dello Sport. Il Napoli ha presentato una richiesta ufficiale al Cagliari. Qualora si dovesse trovare l’accordo il giocatore dovrà decidere se accettare o meno l’offerta del Napoli. Sempre il quotidiano sportivo anticipa la possibile scelta di Nandez che piace ad Inter e Napoli. Il giocatore sembra preferire il club nerazzurro che è in cima alla lista delle sue preferenze. Questo non significa che boccerebbe categoricamente Napoli. È una questione di opportunità e lo sa bene anche Cristiano Giuntoli che continua a lavorare all’affare Nandez. L’obiettivo è cercare di dare a Spalletti un centrocampista che possa assicurare dinamicità e qualità al centrocampo azzurro, anche a gennaio quando Anguissa partirà per la Coppa d’Africa.

Ma il Napoli continua lavorare per il calciomercato di gennaio, in cui ci sono più obiettivi. Uno di questi è senza dubbio il terzino sinistro, anche perché Ghoulam non viene schierato nemmeno quando c’è emergenza totale. Altra obiettivo della società azzurra è un difensore centrale, anche perché Manolas è in lista di sbarco e Koulibaly giocherà in Coppa d’Africa. Uno degli obiettivi è Gatti del Frosinone, calciatore emergente che sta attirando le attenzioni dei grandi club. Da non sottovalutare nemmeno l’interesse per Mazraoui in scadenza con l’Ajax.