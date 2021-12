GAZZETTA – Nandez al Napoli: richiesta ufficiale di De Laurentiis al Cagliari, i dettagli

Nahitan Nandez al Napoli una possibilità concreta di calciomercato, Aurelio De Laurentiis lo ha chiesto ufficialmente al Cagliari. La notizia viene lanciata da Gazzetta dello Sport che sottolinea l’interesse della società azzurra che ha lanciato l’assalto al centrocampista uruguaiano. Il Cagliari viaggia sui bassifondi della classifica e vuole monetizzare, inoltre anche la volontà del giocatore è quella di andare via dalla Sardegna. Nandez piace anche all’Inter che già nella stagione scorsa ha provato a prendere il giocatore. Nandez ha 25 anni è un centrocampista centrale che può giocare anche sull’esterno di destra in un centrocampo a quattro, ma volendo si può adattare anche come interno in una mediana a tre.

Calciomercato: Napoli su Nandez

A questo punto l’obiettivo numero uno della SSCN per il mercato di gennaio è Nahitan Nandez, centrocampista in forza al Cagliari. Una possibilità che Giuntoli sta studiando già da tempo, perché anche durante la scorsa sessione di calciomercato si era parlato di un interessamento concreto della società di Aurelio De Laurentiis per il centrocampista uruguaiano.

Il Napoli per Nandez del Cagliari ha presentato un’offerta concreta: prestito per sei mesi con diritto di riscatto. Secondo quanto scrive Gazzetta il club sardo vuole inserire l’obbligo di riscatto. Se il Napoli dovesse accettare le condizioni del Cagliari, allora la trattativa potrebbe concludersi in brevissimo tempo. Giuntoli sta lavorando all’operazione Nandez, portarlo in azzurro sarebbe davvero un gran colpo. L’uruguaiano può sopperire all’assenza di un giocatore importante come Anguissa che a gennaio parte per la Coppa d’Africa. Inoltre Nandez ha grandi qualità, non solo di aggressività, ma anche in termini di palleggio e di capacità di attaccare la porta avversaria. Insomma un giocatore completo che può tornare più che utile per il presente e per il futuro. Giuntoli e De Laurentiis continueranno a tenere i contatti con il presidente Giulini del Cagliari per provare e sbloccare l’affare Nandez.