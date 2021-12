Spalletti: “Prendiamo a calci la sfortuna. Vi dico una cosa su Osimhen” – VIDEO

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro il Leicester.

NAPOLI. Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro il Leicester. Al fianco di Spalletti era presente Amir Rrahmani, conferenza stampa molto attesa da parte di tifosi e giornalisti, la squadra azzurra si gioca uno dei primi obiettivi stagionali.

Luciano Spalletti: “Per me l’unico problema è quello dei valori morali dei calciatori, dell’energia che devono esprimere ogni volta che entrano nello spogliatoio, di mantenere la schiena dritta, di non accettare le situazioni che determinano i risultati. I miei giocatori sono in salute, quando qualche risultato scricchiola la divisa normale del Napoli diventa anche un po’ più pesante, c’è da esibire una forza mentale superiore, tenendo la testa lucida e di potenzialità. Come sta Osimhen? Su Osimhen conta la risposta che darà alle nostre sollecitazioni, conoscendo il ragazzo siamo molto fiduciosi. Andrà tutelato, da un punto di vista della disponibilità verrà fatto tutto il possibile”.

Rrahmani: “E’ una partita molto importante per entrambe le squadre, dobbiamo entrare in campo bene e dare tutto. Cosa è cambiato con l’arrivo di Spalletti? E’ cambiato che ora sto giocando di più, in una squadra forte come il Napoli bisogna esserci due giocatori per ogni ruolo, noi siamo 4 centrali forte. Il mister chiede sempre cose diverse a secondo dall’avversario. Bisogna essere sempre concentrati in quello che lui chiede, bisogna essere pronti. I prossimi 90 minuti saranno decisivi per entrambe le squadre, in queste gare così importanti si vedono i giocatori veri e quelli che hanno carattere. La responsabilità di non passare il turno? Noi abbiamo responsabilità in tutte le partite, bisogna dare sempre il massimo quando si gioca per il Napoli. Ci teniamo sempre a fare bene”.