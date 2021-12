Osimhen corre a Castel Volturno: il video

Victor Osimhen ha ripreso gli allenamenti a Castel Volturno, come mostra la società azzurra in un video postato sui social. Il nigeriano sta recuperando dopo l’operazione allo zigomo. La prima prognosi parla di 90 giorni di stop, ma Osimhen ha intenzione di bruciare le tappe e tornare prima a disposizione del Napoli. Il sogno è quello di giocare anche la Coppa d’Africa, ma la competizione continentale comincia il 9 gennaio quindi sembra molto complicato che il nigeriano vi possa partecipare.

Intanto Osimhen ha cominciato a correre a Castel Volturno e questo è sicuramente un ottimo segnale per tutti. Il chirurgo che lo ha operato aveva parlato di una situazione complicatissima, ma Osimhen non si è perso d’animo. Osimhen sui social ha mostrato tutta la sua voglia di reagire a questa ulteriore difficoltà. L’attaccante ha fiducia e voglia di tornare in campo, ma per ora al training center di Castel Volturno può lavorare solo senza pallone. Solo nelle prossime settimane, quando la situazione clinica sarà definita, si potrà reintegrare l’uso della palla. Per lui si studia anche il possibile utilizzo di una maschera per farlo tornare in campo prima. Possibilità che saranno vagliate e verificate dallo staff medico sociale del Napoli, insieme con i sanitari che seguono il calciatore dopo il post operazione.