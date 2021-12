Osimhen in campo: il nigeriano ha voglia di rientrare

Victor Osimhen torna ad allenarsi a Castel Volturno, l’attaccante è reduce da un’operazione allo zigomo ma vuole recuperare il prima possibile. Il giocatore negli ultimi giorni è migliorato molto, nonostante abbia subito una operazione molto complessa. La prima prognosi per Osimhen sono stati 90 giorni di stop, ma il nigeriano vorrebbe anticipare i tempi, magari per partecipare anche alla Coppa d’Africa. Osimhen ha già ripreso il lavoro a casa, ma ora è pronto a calcare di nuovo un manto erboso, anche solo per allenarsi. Il dottor Canonico, medico sociale del Napoli, ha fatto sapere che il giocatore senza pallone può allenarsi tranquillamente. Poi oltre al lato clinico, bisogna capire anche come si sentirà il giocatore psicologicamente. Ma Osimhen sembra non avere paura ed ha una voglia matta di rientrare.

Recupero Osimhen: si allena

Ecco quanto scrive Il Mattino sul rientro di Osimhen agli allenamenti presso il Konami Center di Castel Volturno: “Oltre a Insigne e Koulibaly anche tre calciatori di grande spessore come Anguissa, Fabian Ruiz e Osimhen. Ieri il centravanti nigeriano sul suo profilo Instagram ha scritto: «Non sono fatto per fallire». Victor dopo l’operazione allo zigomo ha osservato un periodo di riposo a casa cominciando a lavorare sulla cyclette e sul tapis roulant. Dopo l’ok dalla visita di controllo di ieri riprenderà nei prossimi giorni ad allenarsi sul campo con la corsa personalizzata a Castel Volturno“.