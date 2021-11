Europa League: Napoli, le combinazioni per il passaggio del turno

Il Napoli vuole il passaggio del turno in Europa League, ma la squadra di Spalletti deve per forza vincere col Leicester. Attualmente il Napoli è terzo nel suo girone di Europa League, la sconfitta con lo Spartak Mosca è stata una vera e propria batosta per gli azzurri. Arrivando a pari punti con i russi, la squadra di Rui Vitoria sarebbe favorita perché ha vinto entrambi gli scontri diretti. Quindi gli azzurri hanno una sola chance per passare il turno di Europa League: vincere con il Leicester nell’ultima giornata. Napoli-Leicester si giocherà il 9 dicembre 2021 alle 18.45 allo stadio Diego Armando Maradona. Una sfida da vincere ad ogni costo. Di fronte ci sarà una formazione che si è ripresa il primo posto in classifica con la vittoria sul Legia Varsavia.

La vittoria col Leicester è l’unico modo che ha il Napoli per passare il turno di Europa League. Ecco le combinazioni: