“Insigne va al Toronto, pronto ad accettare l’offerta” bomba di mercato dal Canada

Lorenzo Insigne lascerà il Napoli e si trasferirà al Toronto, la bomba di calciomercato viene lanciata dal Canada da Will Forbes. Il giornalista del Toronto Sun che si occupa principalmente di calciomercato è convinto che Insigne si trasferirà in Canada alla fine della stagione. Insigne in Mls è una voce che gira da tempo, ma il suo agente ha sempre smentito la notizia. Eppure il Toronto ha presentato una mega offerta per Insigne, che a quanto pare è pronto a dire addio al Napoli per andare negli Stati Uniti e avere un ingaggio altissimo assicurato dal club canadese.

Insigne-Toronto: trasferimento al 75%

Will Forbes cita fonti riservate per lanciare la notizia di calciomercato del trasferimento di Insigne in MLS. “La fonte con cui ho parlato mi dice che al 75% Insigne accetterà l’offerta da record del Toronto. Insigne ha anche altre offerte in Europa e in realtà preferirebbe restare in Italia, ma le offerte ricevute fino ad ora non sono comparabili a quella del Toronto“.

Secondo quanto riferisce il Toronto Sun il club canadese ha già il piano per fare spazio la giocatore della Nazionale e del Napoli nella propria rosa. L’addio di Alejandro Pozuelo, Jozy Altidore e Yeferson Soteldo permetterebbe al Toronto di liberare spazio salariale imposto dalla Lega. In questo modo il club sarebbe pronto ad offrire un ingaggio super al giocatore del Napoli che in Europa ha delle offerte, ma non altrettanto vantaggiose come quella che viene dalla MLS. L’obiettivo di Insigne sarebbe quello di restare al Napoli, ma l’intesa con De Laurentiis è praticamente nulla. Visto che dall’Europa non arrivano grandissime proposte, allora l’ipotesi di giocare nella Major League Soccer sembra farsi sempre più concreta. Si parla di una super offerta del Toronto che vuole ripercorrere la strada di calciomercato che tempo fa ha portato Giovinco in Canada. In questo caso Insigne diventerebbe una superstar.