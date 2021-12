Osimhen, la Nigeria lo vuole per la coppa d’Africa: La controproposta di De Laurentiis

Osimhen, la Nigeria chiama il Napoli per la Coppa d’Africa. Aurelio De Laurentiis non ci sta e lancia una controproposta.

LA NIGERIA VUOLE OSIMHEN IN COPPA D’AFRICA

Victor Osimhen torna a correre, il nigeriano ha lavorato a parte e senza pallone al Konami training center di cCastel Volturno. Per l’utilizzo della palla ci sarà bisogno di tempo. La sensazione, però, è che il giocatore non abbia alcuna paura di riutilizzare l’attrezzo di gioco. Se il quadro clinico dovesse essere buono, allora a quel punto sarà decisivo il fattore psicologico.

Da quel 21 novembre, dalla notte con l’Inter, Osimhen ha iniziato un lungo viaggio nel dolore: la frattura dello zigomo non gli ha dato tregua. Ma ieri mattina, lunga la sua personale via crucis, ha fatto tappa a Castel Volturno dove Oismhen ha iniziato a correre e ha potuto anche vedere i compagni di squadra. La ferita è ancora lì visibile. Il taglio è evidente. Nessuna protezione all’occhio operato, solo una bella protezione al collo e alla bocca.

BRACCIO DI FERRO TRA IL NAPOLI E LA NAZIONALE NIGERIANA

Secondo quanto riporta il quotidiano il Mattino, tra il recupero di Osimhen è il Napoli si è inserita la Nigeria, con la Coppa d’Africa.

“Al Konami training Center si è rivisto Osimhen, Spalletti è rimasto con lui per qualche minuto, d’altronde lo chiama praticamente tutto i giorni. Non può fare molto, come allenamento, perché è ancora in condizioni menomate. Tutti hanno bisogno di lui, il Napoli ma anche la Nigeria. Che in queste ore ha fatto sapere che convocherà l’attaccante per la Coppa d’Africa. Nessun ripensamento, nessuna esitazione. Il club azzurro è stato avvisato dalla federazione che l’intenzione è di avere Osimhen per dopo Natale a Lagos per il ritiro pre-Coppa. In quei giorni i medici nigeriani valuteranno le condizioni di Osimhen”.

Il Mattino aggiunge: “ De Laurentiis e il Napoli non vogliono correre rischi e hanno in mente una controproposta, gli azzurri inviteranno in Italia i medici dello staff nella federazione della Nigeria, per prendere atto delle condizioni fisiche. Per il Napoli, ci vogliono almeno altri due mesi prima che possa giocare una partita vera. Quindi, visto sotto il punto di vista del club partenopeo, la convocazione non avrebbe senso. Ma la Nigeria non vuole rinunciare a Osimhen. Ed è probabile che ne venga fuori un bel braccio di ferro”.