Napoli-Rangers: i convocati di Spalletti. Rientra Anguissa, due assenti

Spalletti dirama la lista dei convocati per la sfida tra Napoli e Rangers Glasgow: ritorna Anguissa mentre ci sono due assenti

Lista dei convocati ufficiale per Luciano Spalletti a poche ore da Napoli-Rangers Glasgow. L’ufficio stampa del Napoli ha pubblicato i nomi dei convocati dopo che ha dato notizia dell’ultimo allenamento svolto: “Stamattina la seduta di rifinitura per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Rangers per la quinta giornata di Champions in programma alle ore 21 allo Stadio Maradona. La squadra ha svolto attivazione in palestra in avvio. Successivamente il gruppo si è spostato in campo dove è stato impegnato in esercitazioni su palle inattive. Anguissa ha svolto seduta in gruppo. Sirigu ha fatto allenamento personalizzato in palestra e in campo”. Tra i convocati per la partita di stasera mancano Rrahmani e Sirigu. Ritorna, invece, Zambo Anguissa che ha completato il recupero.

La lista dei convocati del Napoli contro i Rangers Glasgow

Portieri

BOFFELLI Valerio

IDASIAK Hubert

MERET Alex

Difensori

DI LORENZO Giovanni

JESUS Juan

MARIO RUI Silva Duarte

MINJAE Kim

OLIVERA Mathias

OSTIGARD Leo

ZANOLI Alessandro

Centrocampisti

ANGUISSA Frank

ELMAS Elif

GAETANO Gianluca

LOBOTKA Stanislav

NDOMBELE Tanguy

ZERBIN Alessio

ZIELINSKI Piotr

Attaccanti

KVARATSKHELIA Khvicha

LOZANO Hirving

OSIMHEN Victor

POLITANO Matteo

RASPADORI Giacomo

SIMEONE Giovanni