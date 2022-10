Sky: Napoli cinque cambi con i Rangers, novità in attacco. Ci sono due insostituibili

Napoli-Rangers novità di formazione per la sfida di Champions League valida per il Gruppo A, Spalletti fa turnover: cinque cambi con Simeone titolare.

Rispetto alla partita con la Roma, sono previsti almeno cinque cambi. Le ultime novità di formazione di Sky, infatti, danno Ostigard, Elmas e Simoene dal primo minuto, ma rispetto alla gara con la Roma ci saranno almeno altri due cambi: Mario Rui e Politano, infatti prenderanno il posto di Olivera e Politano.

Napoli-Rangers: ultime novità di formazione di Sky

Gli azzurri devono difendere il primo posto del Girone A, ma allo stesso tempo c’è la necessità di far riposare qualche giocatore in vista della sfida di sabato alle 15.00 con il Sassuolo, sempre allo stadio Diego Armando Maradona. Il turnover è necessario e lo sa anche Luciano Saplletti, che quindi deve far riposare qualche giocatore che fino ad ora ha avuto più minutaggio. Non bisogna dimenticare che il Napoli ritrova Anguissa ma solo per la panchina.

Ma il turnover di Spalletti, fa capire anche un’altra cosa, che nel Napoli ci sono giocatori che non hanno un vero e proprio sostituto come Di Lorenzo e Ndombele.

Nelle ultime novità di formazione di Sky però spicca la presenza di Kvaratskhelia ancora dal primo minuto, mentre il georgiano veniva dato in panchina per la gara di Champions League.

Questa è la probabile formazione di Sky del Napoli: Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Elmas; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All.: Spalletti.