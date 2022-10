Incocciati: “Napoli, con i Rangers schiererei Raspadori in una nuova posizione”

Giuseppe Incocciati parla di Napoli-Rangers sfida di Champions League, Raspadori e Kvaratskhelia si gioca un posto da titolare.

La squadra di Spalletti deve difendere il primo posto in classifica in Champions League, ma allo stesso tempo c’è la necessità di fare turnover. Le ultime novità di formazione di Sky danno Kvaratskhelia titolare, ma il georgiano è in dubbio.

Ecco quanto dice Giuseppe Incocciati ai microfoni di Radio Punto Nuovo: “Raspadori al posto di Kvaratskhelia in Napoli-Rangers lo rischierei, perché no? Lui nasce come esterno, la qualificazione è già archiviata: perché non provare e scoprire soluzioni che poi possono essere utili quando le gare conteranno davvero? Simeone ha avuto una gestione perfetta di questo momento. Mostra amore incondizionato per la città e per la maglia, è uno che ha cervello. E poi in campo dà sempre il meglio di sé stesso“.

Che giochi Raspadori o Kvaratskhelia in Napoli-Rangers non andrebbe comunque a minare l’equilibro del gruppo. Gruppo molto unito come dice anche Incocciati: “Ragazzi del genere ci vorrebbero sempre in una squadra. Il Napoli quest’anno ha uniformato il pensiero calcistico di Spalletti con l’inserimento di tante pedine. Lo scorso anno non ha dimostrato di essere coeso nelle gare importanti e nei momenti opportuni in molti sono venuto meno, come Insigne per esempio. Stavolta ci sono tanti giocatori come Simeone che si mettono sempre a disposizione dell’allenatore e non provano a scappare nei momenti di difficoltà. Osimhen? Ha un repertorio totale. Contro la Roma ha approfittato del suo vantaggio su Smalling“.