I convocati del Napoli per Leicester: c’è Insigne

Il Napoli ha diramato la lista dei convocati del Napoli per la trasferta di Leicester in Europa League: c’è Insigne. Il capitano del Napoli oggi si è allenato in gruppo ma difficilmente partirà dal primo minuto. Insigne ha voluto esserci e si siederà in panchina, magari pronto a scendere in campo se proprio sarà necessario. In questo momento l’obiettivo di Spalletti è di preservare Insigne, anche perché dopo la gara di Europa League ci saranno tre match di campionato in sette giorni. Non ci sarà invece Mario Rui, uscito per un infortunio alla caviglia durante la sfida con la Juventus.

Napoli: tutti i convocati per l’Europa League

Ospina, Boffelli, Idasiak, Di Lorenzo, Juan Jesus, Koulibaly, Malcuit, Manolas, Rrahmani, Zanoli, Anguissa, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne, Lozano, Osimhen, Ounas, Petagna, Politano.

Spalletti potrà contare su Osimhen ed Ospina che hanno ricevuto, al pari di altri giocatori, la possibilità di giocare in Inghilterra nonostante provengano dalla zona rossa per questioni Covid decise dal governo inglese.