Serie A le tutte le designazioni: “Doveri per Juve-Milan. Spunta uno strano caso per Udinese-Napoli

L’AIA ha diramato le designazioni per la 4ª giornata di andata del

Campionato di Serie A 2021/22.

DESIGNAZIONI SERIE A 4 GIORNATA

Sono state rese note le designazioni arbitrali per la 4 giornata di serie A. Per Udinese-Napoli spunta uno strano caso. Al VAR ci sarà Irrati, l’arbitro di Pistoia ha arbitrato gli azzurri contro la Juventus. Dopo una settimana l’AIA lo riassegna al Napoli mandandolo questa volta al VAR. L’ultima volta che Irrati è stato al VAr di una gara del Napoli, sono nate moltissime polemiche.

Il match in questione è Napoli-Milan, dello scorso novembre. La gara è da inserirsi nella speciale classifica dei più scandalosi arbitraggi della storia del calcio di ogni tempo e luogo. In campo c’era Valeri di Roma ed in sala VAR l’altro internazionale Irrati era assistito da Paganesi all’AVAR. Come abbiano tutti e tre potuto sbagliare in danno di una sola squadra, il Napoli, resta inspiegabile. Come inspiegabile risulta anche non aver ravvisato lo sgambetto di Donnarumma a Koulibaly negli svariati replay (potrebbe essere sfuggito a Valeri in campo) della sala VAR.

Sassuolo – Torino venerdì ore 20.45

Piccinini

Preti – Berti

Iv: Cosso

Var: Marini

Avar: Giua

Genoa – Fiorentina sabato ore 15.00

Marinelli

Meli – Colarossi

Iv: Santoro

Var: Chiffi

Avar: Cecconi

Inter – Bologna sabato ore 18.00

Ayroldi

Di Vuolo – Imperiale

Iv: Gariglio

Var: Guida

Avar: Paterna

Salernitana – Atalanta sabato ore 20.45

Valeri

Giallatini – Dei Giudici

Iv: Fourneau

Var: Di Bello

Avar: Pagliardini

Empoli – Sampdoria domenica ore 12.30

Mariani

Prenna – Pagnotta

Iv: Maggioni

Var: Mazzoleni

Avar: Paganessi

Venezia – Spezia domenica ore 15.00

Abisso

Rocca – Zingarelli

Iv: Massimi

Var: Di Bello

Avar: Galetto

Verona – Roma domenica ore 18.00

Maresca

De Meo – Rossi C.

Iv: Minelli

Var: Aureliano

Avar: Passeri

Lazio – Cagliari domenica ore 18.00

Ghersini

Bresmes – Lo Cicero

Iv: Meraviglia

Var: Banti

Avar: Costanzo

Juventus – Milan domenica ore 20.45

Doveri

Carbone – Vivenzi

Iv: Rapuano

Var: Di Paolo

Avar: Peretti

Udinese – Napoli lunedì ore 20.45

Manganiello

Alassio – Mondin

Iv: Marchetti

Var: Irrati

Avar: Liberti