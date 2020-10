De Luca non scherza: “Coprifuoco ad Halloween” ecco i provvedimenti

Vincenzo De Luca fa il punto della situazione covid in Campania ed annuncia, in diretta Facebook, un coprifuoco da Halloween.









Non fa nessuno sconto né giri di parole Vincenzo De Luca nell’annunciare un coprifuoco per il giorno di Halloween. Una festa che viene bollata come una “stupida americanata che abbiamo importato dagli Usa, è un monumento all’imbecillità, vi anticipo che l’ultimo fine settimane d’ottobre chiuderemo tutto alle 22. Ci sarà il coprifuoco, bloccheremo la mobilità. Già sentivo di persone che volevano organizzarsi per questa stupida festa” ed annuncia “sanzioni pesanti“. Durante la diretta facebook De Luca ha detto di non voler rispondere a nessuno degli “attacchi” riferendosi alle tante critiche come quelle del premier Conte e della ministra Azzolina, ma ha precisato che “i numeri attuali sono peggiori di quelli di marzo, ma c’è minore gravità del contagio. Abbiamo più asintomatici, ma con l’inverno e gli anziani a rischio la situazione potrebbe cambiare“. Il governatore della Campania ha anche sottolineato che è “ragionevole prendere oggi decisioni difficili“.

De Luca: coprifuoco Halloween, stop alla movida

Il presidente De Luca vuole intervenire pesantemente per cercare di limitare i contagi per questo annuncia importanti “decisioni per quelle attività che creano assembramenti“. I bar dovranno restare “aperti fino alle 23 o fino alle 24 per chi ha posti a sedere sicuri. Deve essere bloccata la movida. Abbiamo verificato che ci sono tanti irresponsabili, ragazzi che non indossano mai la mascherina anche se sono molto vicini tra di loro. Non mi sembra un grande sacrificio metterla“.