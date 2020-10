Sky: Napoli super offensivo con l’Atalanta, ecco la formazione

Gennaro Gattuso prepara la sfida di sabato alle 15 con l’Atalanta, il Napoli avrà una formazione ultra offensiva con 4 attaccanti.









Senza Insigne, Zielinski ed Elmas, ma comunque a trazione anteriore. E’ questa l’idea di Gennaro Gattuso che ha in mente una formazione offensiva per la sfida con l’Atalanta. Secondo quanto riferisce Sky il tecnico calabrese non vuole rinunciare ai quattro attaccanti in campo. Un modulo 4-2-3-1 o 4-4-2 ma comunque con calciatore dall’indole offensiva per cercare di bloccare l’Atalanta, partita a razzo in questo inizio di stagione. In quest’ottica la formazione è già quasi fatta, con un dubbio molto importante a centrocampo dove Bakayoko cerca un posto da titolare, anche se non gioca dallo scorso febbraio. L’ex Monaco si gioca un posto da titolare con Demme e Lobotka, proprio lo slovacco potrebbe uscire vincitore da questo ballottaggio a tre, mentre Zielinski è sicuro di un posto da titolare.

Nella formazione ultra offensiva del Napoli che sfida l’Atalanta ci sono pochi dubbi in attacco, Mertens sulla trequarti ed ai suoi fianchi Politano a destra e Lozano a sinistra mentre la punta centrale sarà Victor Osimhen.

Ecco la probabile formazione del Napoli (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Mario Rui; Fabian, Demme, Mertens, Lozano, Politano, Osimhen.