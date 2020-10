Atalanta annuncia: “Ilicic parte per Napoli. Partita importantissima”

Gian Piero Gasperini tecnico dell’Atalanta ha annunciato il recupero di Ilicic in vista della trasferta di Napoli che si gioca sabato alle 15.









Potrà contare anche su Josip Ilicic, l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini che in conferenza stampana ha annunciato: “Ilicic viene con noi a Napoli. Non so se giocherà dall’inizio a gara in corso, il suo non è stato un infortunio che prevede tempi di recupero. Quindi verrà con noi, questa è un’ottima notizia è molto importante per la squadra. Al San Paolo ci sarà anche Miranchuk che ha perso un mese ma ha recuperato bene”. Sui recuperi il tecnico fa sapere che anche Romero si è “allenato ed è quello più facilmente inseribile“.

Nessun commento su Juve-Napoli: “Non lo so loro come reagiranno, noi invece pensiamo a fare la nostra partita, vogliamo proseguire il nostro percorso. Quella con il Napoli – dice Gasperini – è una partita che può dare segnali importanti“. Il tecnico dell’Atalanta, il Napoli è una squadra “forte soprattutto in attacco, noi conosciamo sia i punti di forza che i punti deboli“. Proprio una partita offensiva vuole fare Gattuso, che a quanto pare non vuole rinunciare ai quattro attaccanti. Anche senza Insigne il tecnico degli azzurri è pronto a presentare una squadra a trazione anteriore.