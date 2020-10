De Luca blocca anche l’asporto, ecco la nuova ordinanza in Campania

Vincenzo De Luca governatore della Regione Campania blocca anche l’asporto, è scritto nella nuova ordinanza in vigore sul territorio.

Diventa sempre più complicato districarsi tra Dpcm nazionali e ordinanze regionali. Il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca con una nuova ordinanza ha bloccato anche l’asporto, che invece a livello nazionale era stato consentito. Insomma un’altra brusca mazzata sui ristoratori nella serata di ieri hanno protestato per la stretta sulle loro attività. Con questi provvedimenti si cerca di porre un freno all’ondata di contagi da Covid-19, ma a soffrire è l’economia reale, quella fatti dei piccoli imprenditori e commercianti. Confermato anche il coprifuoco alle ore 23, mentre non c’è un limite negli spostamenti intercomunali, anche se sono fortemente sconsigliati se non per motivi importanti.

De Luca: nuova ordinanza, stop asporto. Ecco i punti principali

1. All’infuori di nidi e asili (0-6 anni), vengono confermate le disposizioni regionali sulla didattica a distanza nella scuola primaria e secondaria, salvi i progetti per alunni con disturbo dello spettro autistico e/o gli alunni diversamente abili, già adottate con Ordinanza n.82, nonché le disposizioni regionali vigenti per la didattica a distanza nelle Università.

2. Confermato il divieto di mobilità interprovinciale, ferma la forte raccomandazione (contenuta nel DPCM del 24 ottobre) a non allontanarsi dal territorio comunale se non strettamente necessario.

3. Per le attività di ristorazione: divieto di asporto (salvo che gli esercizi con consegna all’utente in auto e con sistema di prenotazione da remoto); consentita la consegna a domicilio, con partenza dell’ultima consegna alle 23,00 e rinvio, per il resto, alle disposizioni del DPCM 24 ottobre 2020.

4. Confermato l’obbligo di rientro a casa entro le ore 23, secondo quanto recentemente disposto d’intesa con il Ministro della Salute.

5. Confermata per l’attività di jogging la fascia oraria nelle ore 6,00-8,30.

Ora bisognerà capire se ci saranno ulteriori contestazioni con lo stop all’asporto di De Luca nella nuova ordinanza.