Napoli: ora basta cali di concentrazione, anche Gattuso chiede di più

Gennaro Gattuso chiede maggiore impegno e meno errori alla sua squadra non vuole più vedere prestazioni sottotono come quella con l’Az.

Basta cali di concentrazione, come quelli visti contro l’Az Alkmaar e nel primo tempo di Benevento. Gattuso lo ha chiesto a gran voce, anche nell’intervallo del primo tempo proprio contro i sanniti. Il tecnico infatti si era accorto che i suoi uomini avevano sbagliato di nuovo l’approccio alla gara. Poca grinta, poca fame, quasi un senso di superiorità che in Serie A ed in Europa non è un lusso che ci si può concedere. Tutte le formazioni sono attrezzate per fare male, lo hanno dimostrato proprio Az Alkmaar e Benevento. Fortunatamente il Napoli è riuscito ribaltare la sfida con la squadra di Inzaghi, mentre non era riuscito a cambiare marcia in Europa. Segnali che Gattuso sta ricevendo forte e chiaro, tanto dopo la rimonta di domenica non era affatto soddisfatto per l’approccio alla gara, molto di più per la reazione.

In ogni caso il Napoli non si può più permettere certi cali di concentrazione. Non sempre sarà possibile rimontare le partite, come si è visto in Europa League. Serve un atteggiamento mentale diverso, come quello visto contro l’Atalanta. Un atteggiamento da mettere in campo anche con le cosiddette piccole. Ma serve anche trovare soluzioni tattiche diverse quando ci si trova ad affrontare squadre che si chiudono in difesa e badano soprattutto a non prenderle. Soluzioni a cui dovrà pensare Gennaro Gattuso, tecnico che ha dimostrato di saper cambiare anche idea di gioco.