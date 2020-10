Gennaro Gattuso si è fatto sentire nell’intervallo di Benevento-Napoli dopo i primi 45 minuti di gioco gli azzurri erano in svantaggio 1-0.

Mosse tattiche e motivazione, così Gennaro Gattuso ha motivato e spinto la squadra alla vittoria contro il Benevento. Ovviamente sul campo ci vanno i calciatori ma anche in questo caso si è vista la mano del tecnico, come sottolinea Repubblica:

Pure ieri Gattuso è stato decisivo: per la sfuriata con cui ha scosso il Napoli nell’intervallo e per le sostituzioni fatte all’inizio della ripresa. Gli ingressi di Petagna e Politano hanno modificato infatti il corso della sfida, dopo un primo tempo in cui gli azzurri erano andati a sbattere contro il bunker del Benevento e si erano fatti colpire di rimessa, nel doloroso remake della partita di Europa Legue con gli olandesi dell’Az Alkmaar. Di nuovo male negli spazi stretti Osimhen e Mertens, facili prede per i difensori di Inzaghi. Ma ci ha pensato Insigne a prendersi sulle spalle la squadra: prima con un gol annullato dal Var per fuorigioco e poi con la prodezza — sinistro sotto la traversa — con cui il capitano ha risposto al fratello e cambiato l’inerzia della gara. Subito dopo è arrivato infatti il bis di Petagna.