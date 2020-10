Gennaro Gattuso in conferenza stampa ha detto chiaramente di non voler parlare di scudetto, il tecnico è tornato anche sugli scontri di Napoli.

Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso non vuole sentir parlare di scudetto, lo dice chiaramente durante la conferenza stampa dopo il match Benevento-Napoli. Gli azzurri hanno punteggio pieno, ma una penalizzazione ed una gara persa a tavolino, ma nonostante tutto il tecnico non vuole parlare di titolo. Commentando il match Gattuso ha detto: “E’ stata una vittoria della squadra, non la vittoria dei cambi. Sapevo che vincere qui non sarebbe stato affatto semplice, il Benevento ha preso 5 gol dalla Roma ma è stato un risultato più che bugiardo. Nel primo tempo abbiamo sbagliato molto, non c’erano scivolamenti e la squadra era ferma“. Gattuso ribadisce che la “parola scudetto non ci appartiene in questo momento, conta solo le grandi cose che fino ad ora ha fatto il Napoli per tornare ad alti livelli. Dopo quattro partite non si può sentire parlare già di titolo o di squadre favorite. Andiamo avanti e vediamo cosa succede“.

La squadra è cambiata nell’intervallo quando Gattuso è riuscito a caricare i suoi giocatori: “Sapevamo che non sarebbe stato affatto semplice, all’inizio siamo stati sopresi dalla loro aggressività, ma siamo stati bravi a reagire. Montipò in area di rigore? Meglio non dire cosa ho pensato, sono passati due anni non una vita da quell’episodio con Brignoli quando ero al Milan, forse era anche lo stesso minuto“.

Ma Gattuso in conferenza stampa, non parla solo di calcio e scudetto ma anche degli scontri di venerdì sera a Napoli: “Sono cose che non si fanno. Ma in questo momento parlo anche imprenditore che ha dei ristoranti e 40 dipendenti. Ci troviamo in un momento particolare e tutti devono fare la loro parte. Anche il governo deve capire che ci sono milioni di persone che non se la passano bene e hanno bisogno di lavorare per mettere un piatto di pasta in tavola“.