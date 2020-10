Gennaro Gattuso tecnico del Napoli è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la sfida sfida dalla sua squadra con il Benevento.

E’ un Napoli dalla doppia faccia quello che ha vinto il Benevento grazie ai gol di Insigne e Petagna. Nel primo tempo il Napoli è stato vicino a quello visto contr l’Az Alkmaar e lo ammette anche Gattuso: “Ci sono mancati gli scivolamenti eravamo lenti e facevamo poco. Non riuscivamo a trovare Mertens e volevamo sempre la palla sui piedi“. Molto meglio nella ripresa invece: “Abbiamo cominciato a giocare, abbiamo reagito e sono arrivati i gol. Giocare con il Benevento non era affatto facile oggi, soprattutto dopo aver giocato giovedì scorso in Europa League“.

Gattuso, nell’intervista post gara di Benevento-Napoli, ha più di una critica per la sua squadra ed ammette: “Dobbiamo crescere, dovevamo essere bravi ad affrontarla meglio fin dal primo minuto“. Molto è mancata anche la profondità e la velocità di Osimhen: “Il problema è che non c’era questo tipo di giocata, per questo lui deve capire che in questi casi deve uscire di più, legare di più e magare permettere l’inserimento di Mertens“. Nel secondo tempo è stato importante anche l’inserimento Politano che ha preso il posto di Lozano, giocatore ritrovato da parte di Gattuso: “Lui ci può dare molto di più. Certo ha fatto grandissimi passi avanti ma deve capire che può incidere. Lo voglio più cazzuto. Nel primo tempo è stato uno dei migliori, deve capire che può fare più gol. Anche sull’episodio del mezzo rigore voglio che provi a calciare in porta non a cadere“.