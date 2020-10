Insigne: “Risultati merito di Gattuso, ecco cosa ho detto a Roberto”

Lorenzo Insigne ha parlato al termine della partita vinta dal Napoli in rimonta con il Benevento, grazie anche ad un suo gol.

Il Napoli vince in rimonta anche grazie ad un super gol di Lorenzo Insigne, il capitano del Napoli al termine del match ha parlato ai microfoni di Dazn: “E’ stata una partita veramente complicata, arrivata dopo la sconfitta in Europa League. Le critiche? Fanno bene ci aiutano a crescere. Comunque sono contento sia per il risultato che per com’è andato il match ed anche per la prestazione di mio fratello. Cosa gli ho detto? Che ho il sinistro migliore del suo“. Proprio con quel sinistro Insigne è riuscito a pareggiare una partita che sembrava veramente complicata da poter portare nuovamente in parità.

Tre punti importanti, merito anche del lavoro di Gattuso che secondo Insigne ha il merito di “aver cambiato la squadra. Con lui ho un grande rapporto, mi ha dato fiducia. E’ un allenatore bravissimo, a volte penso che vorrebbe entrare anche lui in campo con noi. Se siamo migliorati così tanto lo dobbiamo a lui. Scudetto? Ora pensiamo alla partita di giovedì in Europa League, poi dobbiamo giocare ogni gara come se fosse l’ultima e restare sempre concentrati“.