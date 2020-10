Petagna: “Al Napoli grandi attaccanti, con Gattuso ottimo rapporto”

Andrea Petagna ha parlato a Dazn dopo la sfida Benevento-Napoli che gli azzurri hanno vinto anche grazie ad un suo gol.

Il primo gol in maglia azzurra di Andrea Petagna ha regalato i tre punti al Napoli. Punti pesanti, dato che gli azzurri, nonostante le abbiano vinte tutte devono fare i conti con la sconfitta a tavolino con la Juventus, ma anche con un punto di penalizzazione. Vincere con il Benevento non è stato facile e lo ha detto anche Petagna al termine del match: “Felice per la vittoria e per la prestazione. A Napoli mi trovo molto bene, mi misuro con grandi attaccanti. In campo tendo un po’ ad allargarmi, ma è una questione di abitudine“. Proprio in un’occasione in cui si è allargato sulla fascia Petagna ha fatto vedere di essere un finto lento, come lo ha definito mister Gattuso: “Con l’allenatore ho un ottimo rapporto. In campo mi piace aiutare la squadra, giocare anche lontano dalla porta. Ma è ovvio che con la mia mole è importante anche in area di rigore“. L’attaccante ex Spal proprio con la presenza nell’area è riuscito a segnare il gol decisivo che ha dato la vittoria al Napoli, che ora pensa alla sfida di Europa League di giovedì.