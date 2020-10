Napoli, Gattuso rinnovo fino al 2023, ma spunta un retroscena

Gennaro Gattuso rinnovo con il Napoli fino al 2023. De Laurentiis che ha deciso di rivedere le proprie posizioni sulla penalità di sette milioni.

Rino Gattuso rinnovo del contratto con il Napoli fino al 2023. Ci sono gli accordi di massima tra tecnico e società. Al punto che, si potrebbe arrivare al nero su bianco già la prossima settimana.

Gattuso ha un contratto in scadenza, c’era stato un incontro estivo a Capri senza arrivare a un’intesa per vie di clausole e penali che avevano portato a una riflessione da parte dell’allenatore.

Secondo Alfredo Pedullà, le parti sono state in strettissimo contratto, con la mediazione di Jorge Mendes, siamo ormai vicini alla fumata bianca per la nuova intesa fino al 2023, da circa due milioni a stagione più bonus.

Il calendario del Napoli è fitto di impegni ma si potrebbe arrivare al nero su bianco e dintorni già nel corso della prossima settimana.

Gennaro Gattuso quasi un anno fa raccoglieva il Napoli da una situazione critica ed oggi lo ha portato ad una consapevolezza, una compattezza di squadra veramente invidiabile. Proprio per questo c’è la volontà di blindarlo ancora sulla panchina azzurra con il rinnovo del contratto.

IL RETROSCENA

C’è stata quindi un’accelerata, come preannunciato dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli, che è apparso molto ottimista due giorni fa. Ora per il rinnovo manca solo l’ufficialità. Nell’ultimo periodo si sono intensificati i contatti tra il Napoli e il suo procuratore, Jorge Mendes. De Laurentiis ha sentito la necessità di chiudere in fretta per paura che altri club potessero fiondarsi sul tecnico calabrese

Sul rinnovo di Gattuso con il Napoli, spunta un retroscena: Aurelio De Laurentiis ha deciso di rivedere le proprie posizioni sulla penalità di sette milioni e venire incontro alle richieste dell’allenatore, con Giuntoli mediatore.

Ha vinto Gattuso, dunque, questo braccio di ferro, ma non è stata una resa quella del presidente, ma soltanto una decisione razionale, sostenuta dalla fiducia nel lavoro del tecnico e nella sua capacità di gestire lo spogliatoi.