Corriere dello Sport fa il punto sul rinnovo di contratto di Gennaro Gattuso, l’allenatore può firmare un nuovo accordo fino al 2023.

Il rinnovo di contratto col Napoli di Gennaro Gattuso è ad un passo, dopo qualche titubanza relativa alle penali da inserire all’interno del contratto. La firma potrebbe arrivare entro Natale, ma si stanno mettendo solide basi per chiudere l’accordo. Ecco quanto riferisce il Corriere dello Sport:

Però, prima che cominciasse Benevento-Napoli, hanno parlato, e sembra vogliano farlo anche dopo, quando il derby sarà finito: a cena certi discorsi vengono meglio, c’è la possibilità di guardarsi negli occhi, di sussurrarsi le parole giuste, quelle che non sempre restano avvolte in un pallone, e nel menù della serata, ovviamente, c’è finito il rinnovo che sembra imminente. Ricominciare da tre ci sta, proprio qui poi: perché c’è un biennale pronto, che partirebbe dal 2021 ed atterrerebbe (almeno) sino al 2023, depurato dalle condizioni che fanno venire l’allergia a Gattuso e però condito da quelle alle quali Adl non sa dire di no, perché le ritiene funzionali. E costruiranno assieme, con Giuntoli, ancora quel Progetto che vive e che consente di presentarsi a Benevento con le idee chiare e prospettive invitanti: restare tra le grandi, evitare di pronunciare (pubblicamente) la parola magica e però anche ‘perfida’.