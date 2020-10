Gattuso vuole la vittoria, squadra a rapporto. Ecco cosa ha detto il tecnico

Gennaro Gattuso vuole una vittoria del suo Napoli con il Benevento per mettersi alle spalle la brutta prestazione fatta registrare col Benevento.

Troppo brutto per essere essere, dopo più di due giorni dal match di Europa League di giovedì c’è ancora amarezza nel gruppo azzurro per la prestazione con l’Az Alkmaar. Gattuso ha lanciato un chiaro messaggio alla squadra, non vuole più vedere prestazioni simili. Concetto che il tecnico ha detto a chiare lettere ai suoi ragazzi, così come riporta Corriere dello Sport:

Però, intanto, è vietato distrarsi, perché il Napoli ha già dato e Gattuso, senza alzare la voce, l’ha spiegato che la sconfitta contro l’AZ gli ha rovinato l’umore: ma il campionato è un’altra storia, che va risistemata, aspettando che l’iter della giustizia sportiva definisca il passato più recente. Tre partite giocate e dodici gol segnati, uno solo subito, per ritrovarsi ad otto punti, perché per il momento la penalizzazione sta lì, come un macigno. Sul campo, c’è l’en plein, ma è una tenera illusione che svanisce rileggendo la classifica. La ripartenza rapidissima è stata fissata per Benevento-Napoli, non una partita qualsiasi, dopo la doccia gelata con l’AZ che ha disorientato Gattuso.

Benevento-Napoli: probabili formazioni

Intanto con il Benevento può tornare Lorenzo Insigne titolare. Il capitano azzurro è completamente ristabilito e dopo aver giocato parte del secondo tempo con l’Az Alkmaar ritrova un posto da titolare. Gattuso punterà anche sui di lui per cercare di portare a casa tre punti importantissimi.

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Glik, Caldirola, Letizia; Ionita, Schiattarella, Dabo; Insigne, Caprari, Lapadula; All. Inzaghi

Napoli: (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen. All. Gattuso.