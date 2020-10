Gazzetta – Formazione Napoli, conferma Meret. Derby tra gli Insigne

Il Napoli oggi sfida il Benevento alle 15 allo stadio Vigorito. Nella formazione azzurra per Gazzetta c’è ancora una volta Meret titolare.

Dovrebbero arrivare pochi cambi nel derby campano tra Napoli e Benevento. Secondo Gazzetta dello Sport Gattuso riconfermerà di Alex Mert in porta ed il ritorno di Manolas in difesa. A centrocampo spazio a Bakayoko al fianco di Fabian Ruiz, dato che Zielinski è negativo ma non convocato come Elmas. In attacco ritorna capitan Insigne che si prende il suo posto sulla sinistra e dirotta Lozano a destra. Per Lorenzo e Roberto Insigne sarà sicuramente una partita speciale, dato che i due fratelli si ritroveranno a giocare contro una sfida di Serie A.

Gazzetta: Benevento-Napoli, le probabili formazioni

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Glik, Caldirola, Letizia; Ionita, Schiattarella, Dabo; Insigne, Caprari, Lapadula; All. Inzaghi

Napoli: (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen. All. Gattuso.