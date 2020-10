I fratelli Inisgne avversari per un giorno. Benevento-Napoli è anche Cristian Maggio, Schiattarella, Letizia e Improta.



BENEVENTO-NAPOLI. Lorenzo Insigne sfiderà da titolare il fratello Roberto, per un Derby che vedrà altre storie pazzesche, come quella in panchina tra Gattuso e Pippo Inzaghi, il record di Maggio e tanti “oriundi”.

Il Napoli, che in questo campionato ha perso solo la partita a tavolino contro la Juventus, prosegue il suo cammino anche per riscattare la sconfitta in Europa League contro l’AZ. Sfida particolare quest’oggi per gli uomini di Gattuso: il Derby campano contro il Benevento.

È il primo derby dei fratelli Insigne che da avversari non si sono mai affrontati, Mazzarri in Napoli-Palermo del 13 gennaio 2013 regalò loro l’emozione di sei minuti di compagni di squadra con Roberto che sostituì Cavani. «Siamo tifosi del Napoli ma dall’altra parte c’è Roberto, la più combattuta sarà mamma Patrizia», racconta Antonio Insigne, il fratello più grande.

Dietro ai fratelli di sangue c’è un fratello azzurro per definizione: Christian Maggio , uno che il Napoli lo ha già sfidato in passato ma che oggi vivrà il primo derby personale da quando è andato via. Anno 2018, senza per altro vedersi riconosciuta la legittima possibilità di salutare per bene i tifosi: Sarri gli negò inspiegabilmente l’ultima passerella al San Paolo, all’ultima di un campionato amai andato. Chissà perché: l’avrebbe meritato – eccome – dopo dieci stagioni, 308 presenze, due Coppe Italia e una Supercoppa italiana.

Non solo i fratelli Inisgne contro ma anche amici avversari in panchina, è la storia di Gattuso e Pippo Inzaghi, compagni di squadra per undici anni al Milan vincendo scudetto, coppa Italia, due Coppe dei Campioni, un’Intercontinentale e poi con l’Italia il Mondiale del 2006.



Se cercate motivi che vi spingano a guardare la partita di oggi, ve ne elenchiamo un paio.

Primo, che già di per sé, basterebbe: si affrontano da allenatori Gattuso e Pippo Inzaghi, che che uno di fianco all’altro hanno vinto Mondiale, Champions League e Serie A. Sarà particolare per loro sfidarsi e sarà ancora più particolare per noi vederli in panchina.

Secondo motivo: in campo, pronti a partire entrambi da titolari, si affrontano i fratelli Insigne: Lorenzo al Napoli e Roberto al Benevento. Incredibile ma vero, i due, per la gioia della famiglia, riescono a sfidarsi e per giunta in una partita di cartello come questa, il Derby campano.

Gattuso opta per qualche cambio di formazione, con Meret pronto a scalzare Ospina tra i pali. Hysaj dovrebbe giocare ancora sulla fascia sinistra. A centrocampo Fabian e Bakayoko comporranno la mediana, con l’attacco iper-offensivo formato da Insigne, Mertens, Lozano e Osimhen.

faticatori, come Schiattarella e Dabo. In difesa c’è anche Maggio, pronto ad affrontare il suo passato.

Probabili formazioni Benevento-Napoli

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Glik, Caldirola, Letizia; Ionita, Schiattarella, Dabo; R. Insigne, Caprari; Lapadula.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen.