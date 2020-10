Conte: nuovo Dpcm, Italia in semi-lockdown pizzerie e ristoranti chiusi

Il Premier Giuseppe Conte ha illustrato il nuovo Dpcm per fare fronte all’ondata di contagi da Covid19 che sta investendo l’Italia.

Conte manda l’Italia in semi-lockdown, con il nuovo Dpcm che resterà in vigore fino al 24 novembre 2020. Non è una chiusura generalizzata come quella di marzo ma che si “rende necessaria per fare fronte all’impennata di contagi” ha detto il premier in conferenza stampa. I numeri dei contagi sono altissimi in Italia e nel mondo e per questo il governo ha deciso di porre ulteriori restrizioni per cercare di frenare l’avanzata del virus. Misure che sicuramente faranno tanti scontenti, che già hanno portato a scontri e proteste come a Napoli, Milano e Roma.

Nel nuovo Dpcm firmato da Conte si pone un limite alle aperture di bar e ristoranti, che resteranno aperti fino alle 18 ma aperti la domenica. E’ questa forse la più grande limitazione imposta dall’esecutivo. Al tavolo si potranno sedere massimo 4 persone se non conviventi.

Inoltre chiudono le palestre, centri benessere e centri termali. Chiuse anche cinema e teatri. Non sono concessi festeggiamenti per feste private e banchetti per matrimoni, che fino ad ora erano limitati alla presenza di trenta persone. Nessuna limitazione alla circolazione intercomunale o tra le regioni.