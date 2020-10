Infortunio Bakayoko, buone notizie per il centrocampista

Arrivano buone notizie per l’infortunio di Tiémoué Bakayoko uscito dal campo dopo un infortunio durante la gara col Benevento.

Sui social Bakayoko ha mostrato i segni del suo infortunio col Benevento, un taglio lungo la gamba. Il calciatore è stato costretto ad uscire dal campo, nonostante stesse disputando un’ottima partita. Sulle condizioni del centrocampista arrivano delle buone notizie, come riferisce Repubblica: “Al gong applausi per tutti e un sospiro di sollievo per il centrocampista Bakayoko: il suo infortunio non è grave, il francese ci sarà già giovedì in Spagna in Europa League“.

Il centrocampista ex Monaco sta diventando un pilastro del centrocampo di Gattuso. Praticamente l’unico vero incontrista in rosa gioca con una naturalezza e semplicità a volte disarmante. Anche con il Benevento si è vista tutta la sua tranquillità ed efficacia in mezzo al campo. Fortunatamente l’infortunio di Bakayoko non è grave e quindi se sarà in buone condizioni potrà scendere in campo contro il Real Sociedad. Le sue condizioni sono da valutare, non tanto per il taglio ma soprattutto perché prima di arrivare a Napoli non giocava con continuità da mesi. La sua ultima partita risaliva a febbraio scorso, quando indossava ancora la maglia del Monaco in Ligue 1.