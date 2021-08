L’incontro tra De Laurentiis e Insigne è stato programmato. Secondo quanto riferito dall’inviato a Castel di Sangro di Sky sport 24, Francesco Modugno, il patron ha chiesto d’incontrare il capitano del Napoli.

INCONTRO INSIGNE – DE LAURENTIIS

“Quella del possibile rinnovo di Insigne è una questione che tiene banco in casa Napoli e ovviamente monopolizza tutte le attenzioni dei tifosi, in attesa dell’annunciato incontro tra il presidente del club azzurro Aurelio De Laurentiis e il capitano della squadra partenopea”.

Modugno ha aggiunto ulteriori dettagli: “Questo incontro è stato voluto direttamente dal presidente per parlare con Insigne: il suo obiettivo è sondare umori e aspettative del ragazzo. Il prolungamento è ovviamente auspicato da mister Luciano Spalletti“.

NAPOLI NOVITÀ ASSOLUTA SUL MERCATO

Restando in tema mercato, quanto riportato dalla redazione sportiva di Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, nel corso di Radio Goal, rappresenta una novità assoluta per il mercato del Napoli.

Il club azzurro, dopo le spese folli degli ultimi anni ha deciso un radicale cambio di strategia. Secondo l’emittente radiofonica: “La novità assoluta del mercato del Napoli, riguarda la formula per i calciatori in entrata, terzino e mediano. Giuntoli li ingaggerà soltanto in prestito gratuito. Il club vuole accontentare Spalletti, ma senza svenarsi”.

