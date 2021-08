Kiss Kiss Napoli: “La società accontenterà Spalletti, novità di calciomercato”

Il Napoli deve fare calciomercato anche se non ha ancora acquistato nessuno. Riuscire a muoversi nonostante la crisi non è assolutamente facile per nessuno. Oltre ad alcuni club, tipo PSG, che sfornano soldi facendosi beffe di tutti, compreso la Uefa, pochi club si stanno muovendo con decisione sul mercato. Nonostante tutto il Napoli ha il dovere di cercare qualche rinforzo per la formazione di Spalletti che si ritrova con ben 3 uomini in meno, oltre ad infortunati come Demme, Lozano e Mertens.

Insomma serve fare mercato ed secondo Kiss Kiss Napoli il club di De Laurentiis ha deciso di muoversi, anche se non vuole forzare la mano. Aurelio De Laurentiis ha dato l’ok per acquistare un terzino sinistro ma la “novità sta nella formula, il Napoli lo vuole principalmente in prestito”. Insomma gli azzurri prediligeranno sul mercato quei calciatori che possono essere ceduti in prestito secco, al massimo con diritto di riscatto.

Mercato Napoli: le ultime novità

Intanto si continua a sfoltire la rosa, dopo Ciciretti sono pronti alla partenza anche Luperto, destinazione Empoli e Contini, destinazione Crotone. Discorso diverso per Ounas che è sempre sul piede di partenza. Piace a tanti club, tra cui il Venezia, il Monza ed anche società all’estero. Il Napoli cercherà di ricavare quanto più possibile dalla sua cessione, stessa cosa che farà anche con Tutino. Con i soldi ricavati la società vuole piazzare almeno un paio di colpi: il terzino sinistro ed un mediano, dato che Demme starà fuori per molto tempo causa infortunio.

