Il Napoli chiede Estupinan al Villareal: decisa la formula

Il Napoli ha chiesto Pervis Estupinan al Villareal. Il club azzurro vuole trovare un terzino sinistro per assecondare le richieste di Luciano Spalletti. Il club deve dare un occhio anche al bilancio che è la vera priorità di Aurelio De Laurentiis, attentissimo alla questioni finanziarie. Ecco perché Cristiano Giuntoli non ha ancora affondato il colpo e sta cercando la formula giusta per prendere un terzino.

Il Napoli al Villareal ha chiesto Estupinan in prestito. Il terzino dell’Ecuador è stato uno dei migliori di tutta la Copa America e secondo As il club di De Laurentiis sta lavorando per portarlo in azzurro. Il Napoli fa leva anche sull’abbondanza del Villareal nel reparto dei terzini. Il club spagnolo ha Pedraza e Alberto Moreno, oltre che Estupinan e deve liberarsi di uno dei tre.

Napoli-Estupinan: le ultime di Sky

Il club azzurro sta ragionando anche su un possibile acquisto del terzino mancino, anche se la formula più gradita resta quella del prestito secco. I contatti procedono spediti tra le due società che cercando di mettersi d’accordo anche sulla quota da pagare per il prestito: si parla di 1-2 milioni di euro. Secondo quanto fa sapere Gianluca Di Marzio di Sky a favorire il Napoli c’è l’ingaggio del calciatore che è alla portata del club azzurro. Estupinan è extracomunitario ed è arrivato al Villarreal nell’estate 2020, proveniente dal Watford. Il club inglese deteneva la proprietà del cartellino dell’ecuadoregno dal 2017, un anno dopo che l’Udinese l’aveva acquistato dal LDU Quito. In bianconero, però, non ha mai giocato un match.

