Reinildo Mandava si avvicina al Napoli, Giuntoli, viste le difficoltà per arrivare ad Emerson Palmieri, unica richiesta di Spalletti, ha intensificato i contatti con il Lille per il terzino del Mozambico. L’edizione odierna della Gazzetta dello sport, ha riportato alcuni dettagli relativi alla trattativa del Napoli per Mandava:

IL NAPOLI SU MANDAVA

“Cristiano Giuntoli e De Laurentiis, stanno approntando la strategia più indicata per assicurare a Luciano Spalletti il laterale mancino. I due non vorrebbero mollare Emerson Palmieri, suggerito dall’allenatore, ma la trattativa con il Chelsea fa fatica a decollare. Qualcosa di simile sta avvenendo anche per Kostas Tsimikas, esterno sinistro del Liverpool. E allora, visto che il tempo stringe e che il ruolo andrà in qualche modo rinforzato,il d.s. è ritornato dal Lille per tentare di concludere l’operazione Reinildo Mandava. Per il 27ennedifensore del Mozambico il Napoli ha chiesto il prestito con obbligo di riscatto. Ma il club francese vuole monetizzare e, dunque, cederlo a titolo definitivo. La valutazione del giocatore si aggira intorno agli 8 milioni di euro, una cifra che potrebbe essere coperta dalla cessione di Tutino (al Parma) e a quella già avvenuta di Ciciretti (Pordenone).”

La gazzetta aggiunge: “Per convincere il Lilla, Giuntoli conta molto sul fatto che il contratto del giocatore del Mozambico scadrà a giugno prossimo e che potrebbe così perderlo a costo zero. Ma, a quanto pare, è un rischio che il club francese è disposto a correre, convinto com’è di poter convincere nel frattempo il difensore a rinnovare il contratto”

L’AGENTE DI MANDAVA APRE AL NAPOLI

Intanto, l’agente di Reinildo Mandava ha confermato i contatti con il Napoli e ha svelato anche la voglia del suo assistito di voler giocare in Serie A:

“Reinildo si sta allenando molto duramente in questi giorni, è molto concentrato. Ama la Serie A, ama il calcio italiano, ora in maggior misura dopo che gli azzurri sono diventati campioni d’Europa. Abbiamo parlato con il Napoli, è un giocatore che interessa anche al club azzurro. C’è un anno di contratto, il Lille vorrebbe trattenerlo ed è normale che sia così dopo un anno del genere”.

EMERSON SI ALLONTANA

Entro Ferragosto se non dovessero sopraggiungere novità dal Chelsea, Giuntoli proverà a mettere a disposizione di Spalletti Reinildo Mandava. A quel punto mancherebbe una sola settimana all’inizio del campionato e per quella data i dirigenti napoletani vorrebbero aver completato la squadra. Il d.s. è in ritiro, insieme al suo collaboratore, Pompilio, e gran parte del lavoro lo sta facendo telefonicamente.

CHI È MANDAVA

Reinildo Mandava, nato il 21-1-94 in Mozambico, terzino sinistro, dopo aver iniziato nella Liga Muçulmana, ha giocato in Norvegia con lo Start, in Portogallo con Benfica, Fafe e Covilha e in Francia con il Lilla (con cui ha vinto titolo e la supercoppa) Col Mozambico ha debuttato il 22-12-2013. Da allora 25 presenze e 2 reti per lui.